Друг Путина Михалков обвинил Билла Гейтса в намерении "чипировать людей" (видео)

Российский режиссер озвучил конспирологическую версию возникновения коронавируса.

Завладевшая умами многих людей по всей планете на фоне коронавируса нового типа конспирология добралась и до известного российского режиссера и актера Никиты Михалкова. Он обвинил американского бизнесмена Билла Гейтса в намерении "чипировать человечество".

Об этом он сказал в эфире "России 24".

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По его мнению, основатель корпорации Microsoft хочет устроить всемирный апокалипсис.

Напомним, ранее авторитетное американское издание New York Times написало о том, что миллиардер Билл Гейтс может быть причастен к созданию коронавируса. Газета ссылается на исследовательский центр Zignal Labs. Отмечается, что распространение новой инфекции может быть в интересах основателя Microsoft. Якобы миллиардер хочет заработать на производстве вакцины.

В новом выпуске телепередачи “Бесогон ТВ” Михалков в качестве доказательства этой версии привел некий патент под номером WO/2020/060606, который зарегистрировала основанная Гейтсом компания, занимающаяся созданием вакцины от коронавируса.

"Это не прививка в нашем понимании! Это чипирование!.. В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты... Общая цель - это сокращение человечества, слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального", - заявил режиссер.

При этом он обратил особое внимание на номер патента, который схож с описанным в Библии "числом зверя": "Как-то настораживает это "060606".

Как сообщал УНИАН, коронавирус в России распространяется со стремительной скоростью. Только за последние сутки было зафиксировано почти 10 тысяч случаев инфицирования.

Стоит отметить, что Михалков неоднократно поддерживал политику Путина. Также выступал его доверенной особой в двух президентских кампаниях. Выступал в поддержку оккупантов в Украине.