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В России коронавирусом заболели почти 900 военных

03:16, 27 апреля 2020
Русский міръ
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REUTERS

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Положительный результат тестов на COViD-19 выявили у 779 курсантов в военных учебных заведениях, а также 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.

Помимо этого, инфицированы 245 человек гражданского персонала, работающих в рядах Вооруженных сил России.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин отложил все массовые мероприятия к 9 мая, в том числе парад на Красной площади из-за угрозы заражения коронавируса.
 

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