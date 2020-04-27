В России коронавирусом заболели почти 900 военных
03:16, 27 апреля 2020Русский міръ
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В частности, коронавирус выявили у 779 курсантов в военных учебных заведениях.
REUTERS
Коронавирус с марта по 26 апреля выявили у 874 российских военнослужащих.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
Положительный результат тестов на COViD-19 выявили у 779 курсантов в военных учебных заведениях, а также 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.
Помимо этого, инфицированы 245 человек гражданского персонала, работающих в рядах Вооруженных сил России.
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин отложил все массовые мероприятия к 9 мая, в том числе парад на Красной площади из-за угрозы заражения коронавируса.
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