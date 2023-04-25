СМИ размышляет, где же в этот раз ВСУ нанесут по россиянам главный удар.

Украина посылает России ложные сигналы, чтобы сбить ее с толку накануне контрнаступления, пишет Politico.

Это идея не нова, отмечают журналисты. Точно так же британцы в 1943-м развернули целую операцию по дезинформации Германии относительно того, где в Южной Европе союзники нанесут главный удар. "Бросок" был успешным. В материале говорится, что журналистам на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению уже запрещено посещать отдельные участки фронта.

СМИ размышляет, где же в этот раз ВСУ нанесут по рашистам главный удар, вспоминая при этом блистательную операцию по освобождению Харьковской области.

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Изучив последнюю активность россиян на фронте, журналисты пришли к выводам, что больше всего оккупанты опасаются удара с юга, потому что успех там действительно заставит Украину вскоре нацелиться на Крым.

Несмотря на весь скептицизм Запада по целесообразности обороны Бахмута, аналитики согласны, что ведение безуспешного наступления на этом участке фронта ослабляет оборону РФ в других местах.

Тем не менее аналитики считают, что на широкомасштабное наступление по всей линии фронта у Украины нет сил. Хотя ВСУ уже неоднократно недооценивали.

Подготовка к контрнаступлению ВСУ - главное

Запад последние месяцы активно снаряжает украинцев тяжелой техникой и боеприпасами. Как отметила замминистра обороны Анна Маляр, "контрнаступательные действия уже идут", поэтому "говорить узко о контрнаступлении - это не корректно".

В то же время Россия увязла в боях за Бахмут и Марьинку. Также оккупанты возобновили наступление на Угледар, чтобы рассредоточить украинские силы и не дать им собраться в "единый кулак".

Последние месяцы РФ занята укреплением оборонных позиций на юге, где проходит так называемый "сухопутный коридор" в Крым.

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