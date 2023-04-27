Нанесены сокрушительные потери вражеским штурмовым подразделениям.

Бойцы Национальной гвардии Украины удержали жизненно важные логистические пути на Западе Бахмута. Об этом на брифинге в Military Media Center сказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

Он отметил, что на Бахмутском направлении силами 4 бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Михальчука обеспечено содержание жизненно важных логистических путей на западной окраине города и нанесены сокрушительные потери вражеским штурмовым подразделениям.

Уршалович сообщил, что враг, имея численное преимущество и не считаясь с потерями, "пытается продвигаться по телам своих погибших". При этом добавил, что если им это удается, то по кремлевской логике оккупанты оценивают это как "существенный успех".

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Николай Уршалович сообщил, что подразделения специального назначения Нацгвардии наносили оккупантам потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Марьинка, Спартак, Пески.

Бои за Бахмут - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, военнослужащий пятого отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины Юрий Сиротюк в эфире телемарафона сказал, что россияне продолжают атаки в Бахмуте, они уже существенно истощены, но еще имеют огромное количество боеприпасов.

Они уничтожают все живое, используя все средства – артиллерию, авиацию, идут постоянные атаки. Он рассказал, что в последние дни россияне очень активно атакуют на Севере, пытались перерезать дорогу с Хромового, выйти на эту дорогу.

При этом, по его словам, дороги в Бахмуте контролируются, а на южном направлении контролируется вообще весь город.

Сиротюк рассказал, что любые попытки, которые раньше были, выйти и перерезать дорогу на Константиновку, ничем не завершились, там атаки врага захлебнулись. По его словам, продолжаются инерционные атаки врага в городе, враг уже существенно истощен, но, к сожалению, и дальше имеет огромное количество боеприпасов, поэтому этим огненным валом - "сирийской тактикой" - и дальше продолжает уничтожать город

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