Такую тактику ранее использовали чеченцы, чтобы иметь рычаг воздействия на врага.

Украина может захватывать несколько небольших российских городов, чтобы использовать их как рычаг для освобождения украинских территорий.

Об этом в интервью The Washington Post рассказал воин "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич. По его словам, призрачные ожидания общества о том, что эта война закончится скоро, не оправдались. Однако сейчас войску надо объяснить украинцам, что они нужны для освобождения территорий.

"Большинство предполагает, что война быстро закончится или кто-то другой выиграет ее вместо нас.этого пока не произошло. Итак, мы пытаемся объяснить гражданскому населению страны, что они нам нужны, чтобы помочь нам освободить территории", - отметил Кротевич.

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Отвечая на вопрос о предстоящем наступлении, Кротевич вспомнил первую русско-чеченскую войну, когда чеченские войска взяли на вооружение стратегию захвата небольших российских городов, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения захваченных Россией территорий. Кротевич предположил, что Украина может сделать то же самое.

По его словам, в будущих боях "Азов" будет опираться на испытания 2022 года. "Наш опыт "Азовстали" говорит нам, что ситуаций, из которых нет выхода, не бывает", – сказал он.

Украина готовится к контрнаступлению - что известно

Официальные лица Украины интригуют новостями об ожидаемом контрнаступлении. Тем временем СМИ и эксперты уже прогнозируют, когда он будет стартовать. Президент Владимир Зеленский анонсировал события, которые дадут ВСУ больше оружия.

В ГУР заявили, что Украина никогда не согласится отдавать кому-то часть своей земли, а война завершится возвращением к границам 1991 года.

По прогнозу главы разведки Буданова, уже весной ВСУ зайдут в Крым, а Зеленский заявил, что Украина активно готовит новые бригады и подразделения военных.

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