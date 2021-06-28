Трусливое поведение британского эсминца Defender, сбежавшего от тысяч высокоточных залпов вяликого русского флота в Черном море с поджатым хвостом не солоно хлебавши, не только поставило Лондон на колени, но и позволило России отработать множество действенных методов, позволяющих легко расправиться с участниками стартующих сегодня фашистско-биндеровских учений «Sea Breeze 2021» в любой момент. Вот что, в частности, можно сделать.
Пожаловаться китайцам. Жалоба должна быть оформлена максимально витиевато, китайцы это любят, никаких криков «Полундра!», «Мама!» и «Мы все умрем!», только тонкие намеки в исполнении специально обученных китаеведов. Так, русский китаевед Вавилов как бы невзначай отмечает, что «британский эсминец Defender, отогнанный от наших морских рубежей на этой неделе, может повторить провокацию. Но не с нами, а уже с Китаем. Вероятно, британский флот планирует аналогичные провокации в акватории КНР... Там он будет оспаривать притязания Китая на обширную спорную территорию моря, граничащую с несколькими странами». Таким образом, китайцы быстро догадаются, чем им грозят куда более масштабные и кровожадные учения «Sea Breeze», и разгонят их сами, у них есть чем.
Напомнить, кто освободил Европу от коричневой чумы. Россия освободила Европу от коричневой чумы.
Участники учений «Sea Breeze 2021» будут морально раздавлены, а вместе с Черчиллем в гробах начнут переворачиваться Рузвельт, Ататюрк, Де Голль, Семь Самураев и даже Тарас Шевченко
Застыдить. «Нам казалось, у нас разрядка, есть взаимопонимание, но...» - с обидой заявил русский военный эксперт товарищ Литовкин, комментируя провокацию британского корабля. «Мне как морскому офицеру стыдно наблюдать такое поведение британских офицеров, прячущих свои лица под балаклавами», - добавил военный эксперт товарищ Сивков. «Морской инцидент в Чёрном море - колоссальное унижение для королевского флота, конечно. Черчилль от стыда в гробу перевернулся. Оттого заврались лондонские командиры, - горько констатировал русский журналист товарищ Попов. - Британская посудина ничем не отличается от японских шхун, которые воруют рыбу в наших водах». Как не стыдно рыбу-то русскую воровать? Морды бесстыжие балаклавами позакрывали, и давай. А теперь вообще целой толпой приперлись, знать, понравилась стерлядушка русская, ну и так далее. Таким образом, участники учений «Sea Breeze 2021» будут морально раздавлены, а вместе с Черчиллем в гробах начнут переворачиваться Рузвельт, Ататюрк, Де Голль, Семь Самураев и даже Тарас Шевченко, хотя этот, конечно, вряд ли.
Широко использовать пиратскую лексику. «Жалко - не жалко, а на корм рыбам, если что, их пустят, - угрожает российский гуманист Сатановский. - Эсминцем больше, эсминцем меньше». «Мне очень хотелось, чтобы двести английских моряков во главе со своим командиром корабля заснули вечным сном на дне Чёрного моря», - признается военный эксперт Баранец. Отправить участников «Sea Breeze 2021» прогуляться по нок-рее! Накинуть им на шеи пеньковые галстуки! Напомнить, что одни боялись Пью, другие Билли Бонса, а Путина боялся сам Флинт. Все семьдесят пять не вернулись домой, они потонули в пучине морской! Страшно капец.
Напомнить, как в русских школах поступают с кораблями НАТО. «За такие круизы у Севастополя корабли НАТО должны отгребать, - считает русский военкор Поддубный. - У нас в школе за такое били». В школе военкора Поддубного били за многое, но даже он никогда не позволял себе играть в корабль НАТО у севастопольских берегов, потому, собственно, и выжил, потому и стал военкором.
По сообщениям российской прессы, командир этого несостоявшегося корабля собирается уйти в фермеры, а сам Defender перестал публиковаться в «Твиттере» - скорее всего, испугался и утонул
Напомнить участникам «Sea Breeze 2021» о том, как плохо кончили моряки прогневившего русских эсминца Defender. Известно, что стоит какому-нибудь русскому самолету смело пролететь поблизости от какого-нибудь иностранного корабля, как вся его команда поголовно дезертирует и полгода лежит в психиатрических клиниках со всевозможными нервными расстройствами. Разумеется, не стал исключением и Defender. Так, уже сейчас, по сообщениям российской прессы, командир этого несостоявшегося корабля собирается уйти в фермеры, а сам Defender перестал публиковаться в «Твиттере» - скорее всего, испугался и утонул.
Объяснить участникам учений, что у них на родине все простые люди желают им смерти и ждут прихода Путина. Так уже было с эсминцем Defender. «Обычным британцам, которые не имеют отношения к политике, не удалось сдержать гнев, когда они узнали об инциденте с эсминцем HMS Defender в Чёрном море. «Не надо на дурачка вторгаться», - пишут люди, ополчившиеся на власти собственной страны», - пишет «Царьград». «Не вторгайтесь в русские территориальные воды, и ничего не случится. Зачем мы в них вообще заходим, если только не для провокации?!». «Я хотел бы, чтобы у нас был такой же крутой лидер, как Путин». «Топи этот кусок дерьма! Нахрен британскую армию и их правительство! Путин, жги! Топите их ракетами «Бастион». Больше подобных действий, аплодирую». Вот что пишут про грязную английскую провокацию простые англичане. Страшно представить себе, что будет, когда к ним подключатся простые люди из 32 стран - участниц «Sea Breeze 2021»! А будет всемирная советская социалистическая революция, и Путину не останется ничего, кроме как ввести везде...
Еще раз напомнить, кто освободил Европу от коричневой чумы. Россия освободила Европу от коричневой чумы.
Василий Рыбников
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