Как геи Нижнего Новгорода насовали в рубашку Путина и выставили ее на продажу

Василий Рыбников

С особым, присущим только американской агентуре цинизмом геи сообщили, что «специально не стирали» рубашку Владимира Владимировича и даже приложили богомерзкое «фото-доказательство», которое сейчас удаляется со всех ресурсов.

По заявлению нижегородских геев, драгоценный предмет был найден ими во время уборки в одном из номеров местного отеля, в котором останавливался Путин: якобы президент России так торопился на секретные испытания беспилотного лаптя, призванного окончательно обуздать возросшие аппетиты США по сдерживанию России, что забыл в липкой постели трусы и рубашку. Трусы геи, разумеется, разорвали сразу, как говорится, не приходя в сознание, а вот рубашкой, утолив первую жажду, занялись уже гораздо более вдумчиво: пригласили дружков из соседних губерний, насовали в нагрудный карман, рукава, под подол, короче, везде, и, поговаривают, той же рубашкой потом по кругу еще и вытерлись! После этого оскверненная реликвия была с характерной издевкой выставлена на продажу в интернете за 165 тысяч рублей...

Оскверненная реликвия была с характерной издевкой выставлена на продажу в интернете за 165 тысяч рублей

Смехотворно низкая цена за столь дорогой лот сразу насторожила православную общественность России (что, впрочем, не помешало гей-ячейкам по всему миру устроить на нее настоящую охоту), и на кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова обрушился град неудобных вопросов. «Нет, такого быть не может, - твердо ответил на это Дмитрий Песков. - Нельзя верить таким объявлениям». На этом провокацию, казалось бы, можно было бы счесть исчерпанной и вымышленной от начала до конца. Однако нельзя закрывать глаза на угрожающую тенденцию, наметившуюся с первых же дней триумфального голосования за традиционно-семейные изменения в российскую конституцию по обнулению Владимира Владимировича Путина.

Ранее атаки мировой гей-закулисы на Россию-матушку были в большинстве своем несистемными и, скорее, точечными. Типичный тому пример - история молодого москвича, которому американская компания Apple предложила попробовать себя в гомосексуализме через айфон. Паренек попробовал, увяз в гей-трясине по самые гланды, пошел по ловким и натруженным рукам и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы он не потребовал от американцев за услуги и нравственные страдания миллион рублей. Говорят, что после этого его добили, чтоб не мучился, но также говорят и то, что изначально злосчастный айфон предназначался Владимиру Путину, и только божественный промысел спас российского президента и его верного друга Сергея Шойгу от чудовищного случая в сибирской тайге.

К сожалению, в последние дни американские гей-ястребы перестали стесняться в методах и стали нападать в открытую. Сигналом к массовой гомосексуализации жителей России стало внезапное поднятие над американским и британским посольствами в Москве радужных флагов ЛГБТ. Реакция властей РФ была жесткой. «Никогда в России такого не будет!» - скрипя зубами, или что у него сейчас там вместо них, заявил Владимир Путин. «Ждите последствий», - зловеще предупредил врага сенатор Пушков, намекая, очевидно, на превентивный ядерный удар. Члены православного общества «Сорок сороков» расстелили перед американским посольством свой радужный флаг и затоптали его ногами. К сожалению, не обошлось без жертв: по слухам, все сорок сороков, прикоснувшиеся ногами к богопротивной тряпице, на следующий день попали в больницу с таким тяжелым гомосексуализмом, что отделить их друг от друга сумел только военно-полевой хирург.

Сигналом к массовой гомосексуализации жителей России стало внезапное поднятие над американским и британским посольствами в Москве радужных флагов ЛГБТ

После этого в России начался знаменитый процесс мороженщиков-вредителей, растлевавших русских детей, а также их родителей гей-мороженым «Радуга», сделанным страшно даже подумать из чего. Поднялся большой скандал, Путин потребовал немедленно ввести соответствующий контроль, агент ЦРУ под прикрытием Армен Бениаминов - тот самый создатель гейроженого - начал кричать, мол, «радуга - это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ, кроме того, у мороженого четыре цвета», только какая ж это радуга, если у нее всего четыре цвета, да еще и в соответствии с количеством букв в богомерзкой аббревиатуре «ЛГБТ»?!

...На следующий день геи насовали Путину в рубашку. Россия встала перед новым вызовом, хуже которого в мировой истории еще не было.

Всех желающих помочь украинской армии в борьбе с распространением российского извращения на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников

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