Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы в РФ, или оставить на них лишь одного кандидата – Владимира Путина. Как сообщает российское агентство ТАСС, об этом он заявил в ходе акции в честь дня рождения российского диктатора.
"Я предлагаю сейчас, когда продолжается СВО (так называют в России войну против Украины), единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат – Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", - заявил Кадыров.
В то же время Кадыров не уточнил, от кого, по его мнению, Путин должен "защищать страну".
Выборы президента в России
Выборы президента РФ должны состояться в 2024 году. Как сообщали в Кремле, Путин еще не объявлял официально о своем намерении баллотироваться, но "конкурентов не видит".
Русский диктатор готов превзойти почти тридцатилетнее правление Иосифа Сталина. Это произойдет, если он получит новый шестилетний мандат.
Сегодня Путину исполняется 71 год.