Кадыров предложил оставить на предстоящих выборах в РФ лишь одного кандидата, либо вообще их отменить.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы в РФ, или оставить на них лишь одного кандидата – Владимира Путина. Как сообщает российское агентство ТАСС, об этом он заявил в ходе акции в честь дня рождения российского диктатора.

"Я предлагаю сейчас, когда продолжается СВО (так называют в России войну против Украины), единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат – Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", - заявил Кадыров.

В то же время Кадыров не уточнил, от кого, по его мнению, Путин должен "защищать страну".

Видео дня

Выборы президента в России

Выборы президента РФ должны состояться в 2024 году. Как сообщали в Кремле, Путин еще не объявлял официально о своем намерении баллотироваться, но "конкурентов не видит".

Русский диктатор готов превзойти почти тридцатилетнее правление Иосифа Сталина. Это произойдет, если он получит новый шестилетний мандат.

Сегодня Путину исполняется 71 год.

Вас также могут заинтересовать новости: