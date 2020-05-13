Instagram удалил Кадырова
13:46, 13 мая 2020Русский міръ
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Instagram назвал ошибкой предыдущую разблокировку страницы главы Чечни.
Рамзан Кадыров / REUTERS
Instagram заблокировал профиль главы Чечни (Россия) Рамзана Кадырова.
Об этом в комментарии российским журналистам сообщил представитель компании.
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Страницу удалили из-за американских санкций в отношении Кадырова.
«Мы удалили аккаунты лица, находящегося под санкциями, так же как мы это делали ранее с подобными аккаунтами», – сказал представитель компании.
Санкции против Кадырова ввели еще в декабре 2017 года. Через 11 месяцев страницу главы Чечни ненадолго разблокировали, а потом заблокировали снова. По словам представителя Instagram, это была ошибка.
Как сообщал УНИАН, в Чечне чиновники побрили головы вслед за главой российского региона Рамзаном Кадыровым.
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