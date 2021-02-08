В России заключенные тагильской колонии ИК-12 записали рэп о достоинствах вакцины «Спутник V». Исполнители призывают слушателей вакцинироваться.
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Об этом сообщает TJournal со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.
Отмечается, что видео записано «творческой группой» осуждённых и должно, по задумке авторов, «мотивировать» пройти вакцинацию от коронавируса. Слова и музыка написаны заключёнными самостоятельно, выпустить видео им помог воспитательный отдел.
В треке поется о быстром распространении COVID-19 по миру, а также о том, что российские ученые нашли «спасение» от пандемии.
Российская вакцина от коронавируса
- 11 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V. По его словам, одна из его дочерей сделала себе прививку.
- Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна от COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
В Минздраве Украины неоднократно заявляли, что эта вакцина не прошла третью фазу клинических исследований, а потому не может использоваться в Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия навязывает Украине "гибридную" дискуссию о закупке своей вакцины от коронавируса Sputnik V.
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