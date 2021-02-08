Выпустить видео музыкантам помог воспитательный отдел колонии.

В России заключенные тагильской колонии ИК-12 записали рэп о достоинствах вакцины «Спутник V». Исполнители призывают слушателей вакцинироваться.

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Об этом сообщает TJournal со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.

Отмечается, что видео записано «творческой группой» осуждённых и должно, по задумке авторов, «мотивировать» пройти вакцинацию от коронавируса. Слова и музыка написаны заключёнными самостоятельно, выпустить видео им помог воспитательный отдел.

В треке поется о быстром распространении COVID-19 по миру, а также о том, что российские ученые нашли «спасение» от пандемии.

Российская вакцина от коронавируса

11 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V. По его словам, одна из его дочерей сделала себе прививку.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна от COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

В Минздраве Украины неоднократно заявляли, что эта вакцина не прошла третью фазу клинических исследований, а потому не может использоваться в Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия навязывает Украине "гибридную" дискуссию о закупке своей вакцины от коронавируса Sputnik V.

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Автор: УНИАН