Ему с подельником грозит по девять лет тюрьмы.

В России в Приволжском районном суде Казани прокурор запросил по девять лет лишения свободы двум местным жителям за групповое изнасилование секс-работницы и грабеж.

Читайте такжеРоссиянин через секс заразил ВИЧ-инфекцией жен и маленьких дочерейОб этом сообщает Telegram-канал «Зона права».

Отмечается, что один из обвиняемых Тимербулат Шагимуллин – бывший сотрудник Росгвардии, который обеспечивал охрану высших должностных лиц. Он уволился со службы и через три дня совершил преступление с другом Ниязом Хисматовым.

По словам потерпевшей, 12 октября 2019 года в ее квартиру пришли обвиняемые и предложили ей свое покровительство и потребовали 20 тысяч рублей. Она им отказала, но ей стали угрожать избиением. Проститутка перевела вымогателям деньги, после чего они насиловали ее несколько часов.

VIP-охраннику и его сообщнику вменяют изнасилование, вымогательство, кража и грабеж.

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Автор: УНИАН