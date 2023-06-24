Собчак назвала "путч" Пригожина и Ко "скверным шагом".

Российская ведущая Ксения Собчак, называющая себя либералкой, публично поддержала президента РФ Владимира Путина на фоне мятежа ЧВК "Вагнер".

В своем Telegram-канале Собчак назвала "путч" Пригожина и Ко "скверным шагом", которым, по ее мнению, воспользуется Украина.

"Но вот, что я хочу сказать, друзья: мятеж в военное время - это в любых случаях и при любом раскладе игра на руку второй стороне, воюющей против. Это ослабляет, рассеивает внимание и играет на понижение безопасности даже мирных и гражданских, не только фронтовиков. Это скверный шаг", - написала Собчак.

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Мятеж в России - главное

Вечером 23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнера" обвинил Минобороны Шойгу в ракетном ударе по тыловому лагерю своих наемников, в результате которого, по его словам, погибло много "вагнеровцев". Вскоре у Пригожина объявили, что идут "останавливать" военное руководство в лице Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В ту же ночь в России подняли по тревоге ФСБ и кадровые войска, на улицах многих российских городов, в том числе Москвы, появилась военная техника. ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Уже утром, 24 июня, СМИ сообщили о "контроле" Пригожиным военных объектов в Воронеже и Ростове. Также утверждалось, что "вагнеровцы" сбили несколько вертолетов ВКС РФ.

Сам Путин назвал мятеж Пригожина "предательством" и "ударом в спину", вспомнив гражданскую войну в России в 1917 году. В Украине же комментируют сдержанно, но уже называют события "началом гражданской войны".

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