К журналисту, показавшему фальсификации с голосованием за поправки Путина, пришла полиция

Полиция также наведалась к эксперту, который комментировал журналисту собранный материал.

К журналисту российского оппозиционного телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, после публикации материала о фальсификации с голосованием за поправки Путина к Конституции РФ, пришла полиция.

Об этом в Telegram сообщил сам телеканал.

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В свою очередь, Лобков впускать полицию отказался до приезда адвоката.

«Я жду юриста, полицейские за дверью, я пока дома. Сказали, что пришли собрать у меня показания», – рассказал коллегам Лобком.

Кроме того, полиция также наведалась к эксперту, который фигурировал в материале, Василию Вайсенбергу.

Российские СМИ пишут, что визиты правоохранителей, очевидно, связаны с сюжетом, в котором журналисты показали, насколько легко проголосовать за поправки Путина дважды.

Как сообщал УНИАН, в России началось голосование по поправкам к Конституции, которые в случае принятия позволят действующему президенту Владимиру Путину остаться у власти вплоть до 2036 года. Такие нововведения называют «обнулением президентских сроков». Как известно, Путин уже четыре раза был главой государства.

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