Сообщается, что девушка оголилась после того, как приняла запрещенные вещества, ее задержали.

В российском городе Раменское задержали телеведущую и актрису Хильду Кармен, которая прогулялась голой по проезжей части.

Читайте такжеВ России разъяренная продавщица забросала клиентов кружками с пивом (видео)Видео произошедшего опубликовали очевидцы в соцсети.

На одной записи видно, как Кармен топлес идет по проезжей части города, за ней едет машина сотрудников ДПС, а вот на другой – она уже полностью обнаженная.

Пользователи соцсети предположили, что, возможно, девушка кому-то проспорила.

Известно, что инцидент произошел днем 20 сентября. По данным россСМИ, Кармен оголилась после того, как приняла запрещенные вещества. В конце прогулки актрису поджидали врачи. Утверждается, что специалисты приложили немало усилий, чтобы усадить телеведущую в автомобиль «скорой помощи».

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Автор: Катерина Шварц