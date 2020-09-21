В российском городе Раменское задержали телеведущую и актрису Хильду Кармен, которая прогулялась голой по проезжей части.
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На одной записи видно, как Кармен топлес идет по проезжей части города, за ней едет машина сотрудников ДПС, а вот на другой – она уже полностью обнаженная.
Пользователи соцсети предположили, что, возможно, девушка кому-то проспорила.
Известно, что инцидент произошел днем 20 сентября. По данным россСМИ, Кармен оголилась после того, как приняла запрещенные вещества. В конце прогулки актрису поджидали врачи. Утверждается, что специалисты приложили немало усилий, чтобы усадить телеведущую в автомобиль «скорой помощи».
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