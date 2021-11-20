Кирилл различает разномыслие и "нормальное разномыслие" в стране.

Глава Русской Православной церкви, патриарх Московский Кирилл (Владимир Гундяев) считает Россию "лидером свободного мира".

"Россия сегодня – действительно лидер свободного мира. Мы свободны от мощных воздействий извне, мы развиваемся своим путем, и, дай Бог, чтобы этот путь был успешным", – цитирует РБК слова Кирилла.

Российский поп убежден, что в "свободной" России нет каких-то "острых тем", вокруг которых "сталкивались бы общественные интересы и разворачивались глубокие непримиримые противоречия".

Кирилл различает разномыслие и "нормальное разномыслие", последнее, уверен глава РПЦ, не рушит основы человеческой жизни и создает почву для творчества.

Читайте также"О, господи, Раша": Лавров запутался в названии России (видео)Ранее Кирилл, отрицающий вооруженную агрессию России в отношении Украины и одобряющий политику Путина, предостерег "всех начальников" от перехода к тирании. Поп уточнил, что имеет в виду церковную и светскую власть.

В то же время допустил, что власть все же может применять в отношении своих граждан "иногда ограничение свободы других".

"Выполнение руководящих функций, которые требуют в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и высокомерием, тогда власть становится тиранией", – поучает россиянин.

Что важно

Кирилл не скрывает своей лояльности и подчиненности Кремлю. С начала аннексии Крыма Владимир Гундяев призвал поддержать и усилить оккупацию украинского полуострова.

В октябре 2021 года Гундяев обвинил некие силы в попытке навязать "ошибочные" взгляды о Второй мировой, заявлял о необходимости "защиты русскоязычных" в мире и что РПЦ объединяет россиян, украинцев и молдаван не только верой, но и языком.

Прихожан РПЦ Кирилл призвал учить своих детей любить "историческую Родину" (Россию) и не воспитывать их украиноязычными.

Также Гундяев с начала спецоперации России в Сирии утверждал, что российские военные якобы "несут любовь и мир с приходом Христа Спасителя на сирийскую землю".

Выступает против Православной церкви Украины.

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Автор: Виолетта Орлова