Министр назвал Северную Корею "близким соседом" и "давним партнером" России.

Гражданам России следует выбирать Северную Корею для туристических поездок и отдыха. Такой совет россиянам дал министр иностранных дел Сергей Лавров.

На вопрос журналистов, рекомендовал бы он Северную Корею как место отдыха для российских туристов, Лавров ответил: "Стал бы". Как отмечает пропагандистское издание "РИА Новости", министр назвал Северную Корею "близким соседом" и "давним партнером" России.

Глава МИД РФ приехал с официальным визитом в Пхеньян 18 октября. После часовой аудиенции у Ким Чен Ына Лавров заявил, что отношения России и Северной Кореи вышли "на качественно новый, стратегический уровень".

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Перед встречей с Ким Чен Ыном Лавров возложил цветы к памятникам бывшим руководителям КНДР Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.

Предложения об отдыхе в КНДР для россиян

Губернатор Приморского края России Олег Кожемяко предложил отправлять российских школьников в Северную Корею для "оздоровительного отдыха".

"Обязательно обсудим (с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, – УНИАН) широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха", – написал он.

В то же время Приморский край готов принять детей из КНДР на учебу в хореографическом и музыкальном училищах.

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