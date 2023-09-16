В то же время в РФ готовы принять детей из КНДР на учебу.

Губернатор Приморского края России Олег Кожемяко предложил отправлять российских школьников в Северную Корею (КНДР) для "оздоровительного отдыха".

"Обязательно обсудим (с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, – УНИАН) широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха", – написал он в Телеграм. комментируя прибытие лидера КНДР в Приморье.

В то же время Приморский край готов принять детей из КНДР на учебу в хореографическом и музыкальном училищах.

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"Мы, я думаю, с удовольствием будем принимать и [северо]корейских детей на обучение здесь, в наших хореографическом и музыкальном училищах для того, чтобы в последующем, может быть, они пополнили наш русский балет своими мастерами", – цитирует Кожемяко российский пропагандистский ресурс "ТАСС".

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