Бойцы призвали мирных жителей не покидать укрытий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории населенных пунктов региона нет чужих войск.

По его словам, 12 марта в Белгородской области погиб участник территориальной самообороны, десять людей получили ранения. "Мы столкнулись с огромным объемом лживой информации от нашего врага. В связи с этим хочу сказать, что на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже в Telegram-канале Легиона "Свобода России" появился пост, в котором они призывают российские войска приготовиться к ночи. Бойцы пишут, что удерживают новые позиции.

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"Призываем наших сограждан, живущих в приграничной зоне, не терять бдительность и по возможности не покидать укрытий. Желаем вам спокойной ночи, берегите себя! А мы держим уже наши позиции и продвигаемся дальше. Завтра будет новый день. Будет новая Россия!" - говорится в сообщении.

Рейд на территорию России 12 марта: что известно

Напомним, утром бойцы Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" объявили о пересечении российской границы.

Они призывали россиян игнорировать выборы, а также присоединяться к их борьбе против российского режима. Сообщалось о боях с российскими войсками в пгт Теткино Курской области, а также взятии под контроль Лозовой Рудки в Белогородской области.

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