Террорист перечислил места, в которые не смог попасть для столкновений с ВСУ в 2022 году и объявил, что на вопрос его военной карьеры влияют путинские генералы.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) объявил, что путинские "военные гении" Шойгу, Герасимов и Пригожин мешают ему сделать военную карьеру в Украине. Напомним, что ранее он раскрыл позиции отрядов Кадырова в Белгородской области.

В своем Telegram Гиркин отметил, что в 2022 году пытался попасть на войну в Украину трижды, но Кремль был против: "В армейскую часть через Крым, в батальон "Невский", в один из полков "мобиков" 1-й Славянской бригады", - перечислил террорист.

"Государство твёрдо (пока) не намерено привлекать меня ни к участию в "СВО", ни вообще к любой военной и государственной службе, поскольку у него в распоряжении есть такие военные гении", - заявил Гиркин.

Террорист прошелся "по заслугам" каждого, назвав Шойгу уголовником-рецидивистом, Пригожина - путинским "ресторатором-официантом", а Герасимова, Лапина и Мадурова - просто "профессиональными" вояками РФ.

Также он указал, что в талантах разведки не способен сравниться с такими "деятелями", как Нарышкин и Сергей Беседа (главы Службы внешней разведки РФ и ФСБ соответственно).

Гиркин подвел итог, что в качестве обычного солдата России не нужен и упомянул, что некоторые добровольческие подразделения "приглашали" его на войну 5-6 раз, но вся инициатива "заглохла" еще на ранней стадии.

Гиркин удивил мотивом войны в Украине

Напомним, что на прошлой неделе террорист Гиркин отметился обличительным заявлением в адрес президента РФ Владимира Путина.

Террорист раскрыл его подлинный мотив войны против Украины и объявил, что все из-за того, что Путин хочет вступления РФ в НАТО.

По мнению Гиркина, диктатор позавидовал, что такая возможность может открыться для Украины и всем хотел доказать, что Россия лучше.

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