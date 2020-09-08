В Москве задержали "черного мага" / фото t.me/breakingmash

В Москве возле Пресненского суда, где выносили приговор виновнику смертельного ДТП Михаилу Ефремову, задержали «черного мага», который проводил некие обряды над фото актера.

Читайте также"Изгонявшего" Путина якутского шамана отпустили из психиатрической больницыПо информации Telegram-канала Mash, задержанного зовут Никита Турчин, он участник телешоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2».

«Он снимался в 18 сезоне низкосортного шоу про магов. Называл себя «ключником», ходил со связкой ключей (логично), которые когда-то принадлежали мертвым людям. Потом еще и на «Доме» засветился», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц