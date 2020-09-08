Задержанный был участником телешоу "Битва экстрасенсов" и "Дом-2".

В Москве возле Пресненского суда, где выносили приговор виновнику смертельного ДТП Михаилу Ефремову, задержали «черного мага», который проводил некие обряды над фото актера.

Читайте также"Изгонявшего" Путина якутского шамана отпустили из психиатрической больницыПо информации Telegram-канала Mash, задержанного зовут Никита Турчин, он участник телешоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2».

«Он снимался в 18 сезоне низкосортного шоу про магов. Называл себя «ключником», ходил со связкой ключей (логично), которые когда-то принадлежали мертвым людям. Потом еще и на «Доме» засветился», – говорится в сообщении.

Суд над Ефремовым: подробности

8 июня на Смоленской площади в Москве машина Ефремова выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого умер в больнице.

Установлено, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

С 9 июня Ефремов находился под домашним арестом, ему грозило до 12 лет лишения свободы.

8 сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Автор: Катерина Шварц