Государство-агрессор уверяет, что в разы увеличило выпуск танков и ракет в сравнении с довоенным уровнем.

Российский оборонный комплекс в разы нарастил производство вооружений. Якобы по некоторым видам оружия объемы выпуска выросли в 10 раз. Об этом заявил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Идем вперед на крейсерской скорости, дым изо всех труб. Наша главная задача – обеспечить войска в зоне СВО всем необходимым. Стараемся работать с опережением сроков", – заявил он.

В частности Оздоев утверждает, что значительно выросло производство танков и боевых машин на их базе, легкобронированной техники, реактивных систем залпового огня, тяжелых огнеметных систем, тепловизионных и других оптических приборов.

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"Наращивается производство ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь", авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов и т.д.", – уверяет индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха".

Также он утверждает, что корпорация в 2 раза нарастила производство высокоточного оружия, расширен выпуск различных БПЛА.

Насколько правдивы заявления РФ о наращивании военного производства

Как писал УНИАН, недавно газета The New York Times со ссылкой на украинских, европейских и американских чиновников выпустила статью, в которой рассказала об успехах России в преодолении санкций и увеличении военного производства, в частности ракет и танков – выше довоенного уровня.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко, комментируя эту статью, выразил мнение, что Россия смогла наладить полноценный импорт санкционных товаров, а не просто ограниченную их контрабанду. При этом аналитик утверждает, что некоторые данные о росте российского военного производства все же завышены.

По его словам, Россия новые танки не производит, поскольку в настоящее время на территории РФ нет предприятий с полным циклом такого производства. То, что выдается за новое производство, по его данным, является лишь капитальным ремонтом и модернизацией того, что было на базах хранения.

А в ГУР уверяют, что Россия не увеличила производство даже по ракетам.

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