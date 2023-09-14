Опасения вызывают сотни старых танков, которые агрессор модернизирует, обходя санкции.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко прокомментировал статью The New York Times об успешном производстве снарядов и танков в России.

Он отмечает, что публикация, которая взбудоражила украинцев, обращает внимание на актуальную проблему: обход Россией санкций и выход на системность контрабандных поставок, которые можно называть полноценным импортом, а не "классической контрабандой". По его мнению, именно это позволяет государству-агрессору повышать определенные показатели производства.

При этом аналитик утверждает, что некоторые данные, которые подаются иностранным изданием, искажены.

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"Например, в то время, как по ракетам Россия и вправду нарастила производство по сравнению с периодом до 24 февраля 2024 года, то по танкам имеется грубая неточность", - отметил эксперт. В частности, по его данным, Россия танки не производит - в настоящее время на территории РФ нет предприятий с полным циклом такого производства.

"Нет никаких 100 или 200 новых танков (об их наличии сообщило The New York Times, - УНИАН), поскольку их попросту не на чем производить. Нет линий производства, станков, инструментов, пресс-форм и, что самое главное, нужных специалистов. А что есть? А есть массовый ремонт и модернизация Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, Т-72Б3, Т-62, Т-54/55. Последний танк "с нуля" сошел с конвейера в 2011 и это был Т-90. Т-72 и Т-80 не сходили с конвейера с 1998 года", - акцентирует Коваленко.

При этом, он признает, что имеет место проблема применения именно модернизированных российских танков. Эксперт предлагает сопоставить такие цифры. Например, Россия ежегодно производит 200 танков, на что направлен весь ее ВПК. При такой ситуации, контрабандными комплектующими нужно ежегодно обеспечивать две сотни таких военных машин.

"Но Россия не производит танки, а расконсервирует их. Сотни старых танков, которые требуют улучшений, модернизации, и без западных элементов этого не достичь. А потому, проблема, на самом деле, куда более масштабная и заключается не в 200 "новых" танках в год, а в 100-150 снимаемых с консервации ежемесячно…", - пояснил военно-политический эксперт.

Также, по данным иностранных журналистов, РФ нарастила производство определенных снарядов до 2 миллионов в год, что в 7 раз больше чем страны Запада. Коваленко ставит под сомнение эти цифры. Он поясняет, что в США ежемесячно производят 25-26 тысяч снарядов (312 тысяч в год) и сейчас там наращивают объем - до 80 тысяч единиц в месяц.

Коваленко также приводит в пример одного из крупнейших в Европе производителей военной техники и вооружения - Rheinmetall (Германия). По данным аналитика, эта компания производит ежегодно более 450 тысяч снарядов и планирует увеличить производство до 700 тысяч единиц.

"То есть, 312000 + 450000 - это в 7 раз меньше, чем 2 миллиона российского производства? Кажется у кого-то с математикой проблема...", - констатирует Коваленко.

Однако он отмечает, что точно не знает, увеличено ли в РФ производство снарядов до 2 млн единиц ежегодно, поскольку максимальный потенциал производственных России был 1,5-1,7 млн в год.

"Но, если удалось повысить производство, то возникает вопрос - откуда ресурс? Тот же порох? Оборудование?", - акцентирует эксперт.

Он призывает оценивать материал The New York Times критически, обращая внимание на детали в статье, которые, по его мнению, имеют большое значение.

Производство вооружений в РФ

Напомним, недавно издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц в США, Европы и Украины написало, что Россия сумела преодолеть санкции и экспортный контроль, чтобы увеличить производство ракет за пределы довоенного уровня. В статье идет речь о производстве 200 новых танков ежегодно, большом количестве снарядов и прочее.

В Главном управлении разведки Минобороны опровергли информацию NYT по увеличению производства Россией ракет. По данным ГУР, Россия еще долго не сможет вернуться к уровню запасов ракет, который имела в начале широкомасштабного вторжения в Украину.

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