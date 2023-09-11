Завод "Уралвагонзавода" в Омске не производил новые корпуса для Т-80 с 1991 года.

Гендиректор российского концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов заявил, что страна-агрессор снова начнет "с нуля" изготавливать танки Т-80, производство корпусов для которых прекратили еще в 1990-х.

"Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует соответственно мощностей новых", – сказал Потапов в эфире российского телевидения.

Forbes призывает скептически относиться к этому объявлению и подчеркивает, что если это и будет возможным, это займет немало времени. Издание напоминает, что завод "Уралвагонзавода" в Омске не производил новый корпус Т-80 с 1991 года.

Видео дня

"Хотя Омский завод может до сих пор иметь оборудование 32-летней давности, есть то, чего у него, вероятно, нет – поставщиков десятков тысяч деталей, которые понадобятся для сборки нового Т-80", – пишет издание.

Аналитик Forbes акцентирует, что требование начать изготавливать Т-80 "с нуля" связано с потерей тысяч танков на фронте. РФ уже пыталась компенсировать потери, восстанавливая ранние модели Т-80.

Пока непонятно, какую модель Т-80 мог бы выпускать "Уралвагонзавод", если бы он действительно начал изготавливать новые танки.

"Компания производит "новые" газотурбинные Т-80БВМ, устанавливая современную оптику и средства управления огнем в старый корпус, изготовленный до 1991 года. Также изготавливает сниженные Т-80БВ с менее сложной оптикой. Несмотря на это, производство с нуля Т-80БВМ или Т-80БВ может потребовать от "Уралвагонзавода" привлечения сотен субподрядчиков, которые не изготавливали деталей для танков в течение трех десятилетий. Недаром Потапов отметил необходимость "новых мощностей". Это трудно сделать", - говорится в статье.

Возобновление производства совершенно новых танков спустя десятилетия является дорогостоящим и трудоемким. Для сравнения, американский производитель танков General Dynamics Land Systems также строит "новые" танки M-1, последний из которых выпустили в 1996 году, на старых корпусах. В 1993 году Конгресс США изучал возможность возобновления их производства и оценивал, что восстановление производства с нуля займет 56 месяцев и будет стоить 1,1 миллиарда долларов.

Танки Т-80 в войне РФ против Украины - это надо знать

По оценкам, до июня 2023 года российские оккупанты потеряли от около 500 до 650 единиц советских танков Т-80.

При этом, как отмечал обозреватель Александр Коваленко, по состоянию на 24 февраля 2022 года у России всего было около 450 боеспособных Т-80. остальные были сняты с хранения и восстановлены.

Он утверждает, что на хранении в России по состоянию на начало лета было до 3 тысяч танков Т-80 различных модификаций, пятая часть из которых еще пригодна к восстановлению.

Вас также могут заинтересовать новости: