Россияне сумели наладить сеть контрабандных поставщиков необходимых для ВПК комплектующих.

Россия сумела преодолеть санкции и экспортный контроль, чтобы увеличить производство ракет за пределы довоенного уровня.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальные лица США, Европы и Украины. Следовательно, Украина теперь особенно уязвима к усиленным атакам в ближайшие месяцы.

Россия обхитрила западные санкции

США сделали сдерживание военной машины России ключевой частью своей стратегии поддержки Киева. В результате санкций, по оценкам американских чиновников, Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого оружия в начале войны в феврале 2022 года минимум на шесть месяцев. Но к концу 2022 года Московское военно-промышленное производство снова начало набирать обороты.

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Россия подорвала экспортный контроль США, используя свои разведывательные службы и Министерство обороны для управления незаконными сетями людей, контрабандой провозящих ключевые компоненты. Менее чем через год после начала войны Россия возобновила торговлю критически важными комплектующими, направив их через такие страны, как Армения и Турция. Американские и европейские регуляторы пытались сотрудничать, чтобы ограничить экспорт чипов в Россию, но им было трудно остановить поток через страны, связанные с Москвой.

Возрождение российского ВПК вызывает особую озабоченность, поскольку Москва активно использует артиллерию для обстрелов Украины по всей линии фронта, а ракеты - для бомбардировок электросетей и другой критической инфраструктуры. Чиновники опасаются, что увеличение запасов ракет "может означать особенно темную и холодную зиму для граждан Украины".

Тем временем Пентагон работает над поиском способов помочь украинцам лучше сбивать ракеты и беспилотники, выпущенные Россией по гражданским объектам. Пентагон предоставил системы противовоздушной обороны Patriot и убедил союзников предоставить боеприпасы противовоздушной обороны С-300, оба из которых оказались эффективными. Он также предоставил другие средства противовоздушной обороны, такие как система Avenger и система ПВО Hawk.

Но Украине не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы охватить всю страну. Массовые ракетные удары могут преодолеть противовоздушную оборону страны.

В октябре 2022 года США собрали международных чиновников в Вашингтоне, чтобы ужесточить санкции против российской экономики. Американские официальные лица заявили, что верят в силу санкций. Но Россия быстро адаптировалась собственными усилиями, чтобы обеспечить поставки необходимых комплектующих.

"Сегодня российские чиновники перестроили свою экономику на оборонное производство. Благодаря доходам от высоких цен на энергоносители российские службы безопасности и Министерство обороны имели возможность контрабандой провозить микроэлектронику и другие западные материалы, необходимые для крылатых ракет и другого высокоточного управляемого оружия. В результате военное производство не только возобновилось, но и резко возросло. Перед войной один высокопоставленный чиновник западной обороны сказал, что Россия могла производить 100 танков в год. Сейчас они производят 200", - пишет издание.

Западные официальные лица также считают, что Россия собирается производить два миллиона артиллерийских снарядов в год-это вдвое больше, чем по прогнозам западных разведок.

В результате этого промышленного толчка Россия производит больше боеприпасов, чем Соединенные Штаты и Европа. Кусти Сальм, высокопоставленный чиновник Министерства обороны Эстонии, подсчитал, что нынешнее производство боеприпасов в России в семь раз превышает производство Запада.

Производственные затраты России также намного ниже, чем на Западе, отчасти потому, что Москва жертвует безопасностью и качеством, пытаясь создавать оружие дешевле. Например, в западной стране производство 155-миллиметрового артиллерийского снаряда стоит от 5000 до 6000 долларов, в то время как производство 152-миллиметрового артиллерийского снаряда в России стоит примерно 600 долларов, сказал Салм.

Не все так здорово

Однако у России есть некоторые недостатки. У нее нет огромных запасов ракет, хотя, по словам людей, ознакомленных с отчетами разведки, сейчас на складах больше ракет некоторых типов, таких как крылатая ракета воздушного базирования Х-55, чем в начале войны.

"В определенных областях им удалось значительно увеличить производство", - сказал Дмитрий Альперович, эксперт по международной безопасности и председатель Silverado Policy Accelerator, аналитического центра в Вашингтоне.

В случаях, когда России нужны миллионы одного конкретного компонента, экспортный контроль может приостановить производство. Но чипы, необходимые для создания нескольких сотен крылатых ракет, поместятся в несколько рюкзаков, что делает уклонение от санкций относительно простым, сказал Альперович.

"Американские официальные лица заявили, что они могут замедлить, но не остановить Россию в контрабанде комплектующих, необходимых для производства ракет, и что нереально думать, что Москва не отреагирует на американские ограничения. Согласно данным Министерства торговли, Россия адаптировалась путем доставки компонентов в третьи страны и перенаправления их в РФ", - пишет издание.

"Поскольку меры контроля имели реальное влияние, российское правительство не просто развело руки и сказало: "Вы нас достали, мы сдаемся" они становились все более креативными в своих попытках уклониться от санкций. И мы очень агрессивно работаем над различными способами давления", - сказал Мэтью С. Аксельрод, секретарь Министерства торговли по контролю за экспортом.

Сейчас США и Евросоюз имеют общий список из 38 различных категорий товаров, экспорт которых в Россию ограничен. Официальные лица США заявили, что девять из 38, в основном микроэлектроника, питающая ракеты и дроны, имеют наивысший приоритет для блокировки.

Американские и европейские чиновники сотрудничают с банками, чтобы разработать систему предотвращения возможных нарушений санкций. На данный момент американские банки предупредили правительство США о 400 подозрительных транзакциях. Министерство торговли смогло использовать треть этих отчетов о подозрительной деятельности в своих расследованиях.

Одна из проблем для правительства США заключается в том, что России нужны не более дорогие чипы, которые легче отслеживать, а чипы, которые можно использовать в широком диапазоне вооружений, а не только в управляемых ракетах.

"Это усложняет нашу работу, потому что есть много стран, в которых можно продавать эти микросхемы для законных коммерческих целей. Проблема в том, что эти чипы затем перенаправляются и отправляются в Россию", - сказал Аксельрод.

Есть и хорошие новости

Американские и западные чиновники говорят, что есть хорошие новости. Российское производство все еще не успевает за тем, как быстро военные используют боеприпасы и изнашивают технику. Например, несмотря на то, что Россия собирается производить два миллиона боеприпасов в год, в прошлом году она выпустила около 10 миллионов артиллерийских снарядов. Это заставило Москву отчаянно искать альтернативные источники для увеличения своих запасов, в частности в рамках соглашения с КНДР.

И хотя Москва преуспела в контрабанде процессоров и печатных плат, она сталкивается с нехваткой ракетного топлива и основной взрывчатки. Этот дефицит, вероятно, сдержит Москву, если она попытается активизировать дальнейшее производство боеприпасов, ракет или бомб.

Увеличение военного производства России также обошлось большой ценой для ее экономики, особенно из-за скачка процентных ставок в стране. Санкции негативно повлияли на общее состояние российской экономики, а преодоление западных санкций на экспорт обошлось недешево. Высокопоставленный чиновник западной обороны сказал, что Россия перераспределила почти треть своей коммерческой экономики на производство оружия. Страна сталкивается с нехваткой рабочей силы, что также может затруднить дальнейший промышленный рост.

Россия летом сократила свои атаки на энергосеть Украины. Но в условиях падения температуры некоторые украинские и западные аналитики и чиновники считают, что Россия может возобновить кампанию террора, надеясь, что это подорвет волю украинцев к борьбе.

Представители США надеются, что постоянное усиление украинской ПВО могло бы помочь противостоять массированным ракетным обстрелам.

"Украинцы стали лучше защищать свою инфраструктуру и развивать оборону вокруг своих электростанций и критически важных электросетей. Они стали лучше исправлять и обеспечивать, чтобы воздействие отключений электроэнергии и других коммунальных услуг не было таким серьезным", - сказал Сальм.

Удары по российскому ВПК

Пока Россия адаптируется к санкциям, ее военные объекты все чаще страдают от атак неизвестных беспилотников. 8 сентября в российском Брянске беспилотник атаковал завод. Речь идет об одном из крупнейших в РФ производства микроэлектроники "Кремний Эл". Примечательно, что именно это здание было атаковано накануне, 7 сентября. Тогда удар пришелся на нижние этажи, 8 числа – на верхние.

Кроме того, на днях стало известно, что беспилотник впервые за время полномасштабной войны РФ против Украины атаковал военный объект в Волгоградской области. Расстояние от линии фронта составляет более 400 км.

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