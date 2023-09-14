В разведке заявляют, что РФ еще долго не сможет вернуться к уровню запасов ракет, который имела в начале широкомасштабного вторжения в Украину.

В Главном управлении разведки опровергли информацию NYT по увеличению производства Россией ракет.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он возразил, что Россия сейчас производит больше ракет, чем делала это до 2022 г.

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"Враг, безусловно, пытается наращивать производство оружия, в том числе и ракетных вооружений, и переводить экономику на военные рельсы. Но текущие объемы производства не довзволяют даже близко вернуться к уровню запасов ракетного вооружения по состоянию до полномасштабного вторжения, до 24 февраля. И к таким объемам еще долгий период вернуться не смогут", - сказал Юсов.

Вместе с тем, добавил он, угрозы ракетных террористических атак по энергетической системе, по гражданской инфрастуктуре Украины сохраняются и это является серьезным вызовом для украинских сил безопасности и обороны, и предметом работы для нашей проукраинской международной коалиции.

"Безусловно, работа в этом направлении ведется", - отметил представитель разведки.

О чем шла речь в материале NYT

Как сообщал УНИАН, вчера The New York Times опубликовало материал, в котором отмечалось, Россия сумела преодолеть санкции и экспортный контроль, введенный Западом, чтобы увеличить производство ракет за пределы довоенного уровня.

Издание ссылалось на информацию от официальных лиц в США, Европе и Украине.

В материале говорилось, что следовательно, Украина теперь особенно уязвима к усиленным атакам в ближайшие месяцы.

Отмечалось, что в результате санкций, по оценкам американских чиновников, Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого оружия в начале войны в феврале 2022 года минимум на шесть месяцев. Но к концу 2022 года военно-промышленное производство Москвы снова начало набирать обороты.

Как написало издание, Россия подорвала американский экспортный контроль, используя свои разведывательные службы и Министерство обороны, чтобы управлять незаконными сетями людей, которые контрабандой провозят ключевые комплектующие. Менее чем через год после начала войны Россия возобновила торговлю критически важными комплектующими, направив их через такие страны, как Армения и Турция. Американские и европейские регуляторы пытались сотрудничать, чтобы ограничить экспорт чипов в Россию, но им было трудно остановить поток через страны, связанные с Москвой.

Ранее в ГУР Украины уже заявляли, что Россия продолжает производство ракет, но восстановить запасы, которые имела до начала полновмасштабного вторжения в Украину не может, поскольку из-за санкций имеет проблемы с комплектующими. Согласно исследованным обломками сбитых над Украиной ракет, они являются свежеприготовленными, а не из запасов. То есть РФ атакует Украину ракетами "с конвейера".

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