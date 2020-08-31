Подозреваемый в реанимации с сердечным приступом.

В Санкт-Петербурге местный житель убил жену и ее мать, заподозрив, что его пытались отравить. Сам он после случившегося попал в больницу с сердечным приступом.

Читайте такжеВ России охранники на пляже устроили массовую драку с туристами (видео)Об этом пишет «Фонтанка».

Отмечается, что женщины умерли от ножевых ранений. В полицию о происходящем сообщил сын одной из погибших.

«Около трех часов ночи накануне его 63-летний отец отчего-то подумал, что жена и теща пытаются его отравить. 87-летнюю петербурженку нашли уже умершей, а ее 59-летняя дочь с разбитой головой, переломами и ножевыми ранами на шее и других частях тела, была госпитализирована. Женщина умерла в больнице», – говорится в сообщении.

Из квартиры изъяли нож и газовый ключ. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где ему стало плохо. На данный момент он находится в реанимации с сердечным приступом. Рядом с палатой выставлен пост.

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Автор: Катерина Шварц