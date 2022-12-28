Любую чушь якобы по заказу российских властей блогеры озвучивали в среднем за 100 евро.

Журналисты провели "контрольную закупку" патриотического контента от российских TikTok-блогеров, представившись заказчиками от Кремля.

За 100 евро (средняя цена заказного ролика) немало тиктокеров были готовы озвучить даже самые абсурдные политические тезисы, говорится в расследовании The Insider.

К примеру, на сотрудничество пошла блогер Юлия Пятниковская, ранее снимавшая видео о том, как РФ ловко обходится без европейских продуктов и курортов. Она согласилась снять видео "для Кремля" за 7000 рублей (около 97 долларов) и сказала, что ранее брала столько же за выполненные на заказ патриотические видео.

Видео дня

Пятниковской предложили выложить видео о том, что в отступлении российских войск виноваты не генералы, а прокремлевские блогеры. Придумать, как обвинить блогеров в отступлении армии, девушка не смогла, и предложила снять ролик о том, что российская армия ушла из-под Киева, чтобы организовать гуманитарный коридор. "Шедевр" так и не был опубликован – блогер перестала вести страницу в соцсети.

Журналистам удалось также за несколько тысяч рублей заказать видео о том, что российский диктатор Владимир Путин принимает ванны из оленьей крови. В ролике должны были указать, что это нормально и так делали Иосиф Сталин и Владимир Ленин.

Среди тиктокеров, сотрудничающих с агентством 19-летнего Юры Хомича, к которому обратились The Insider, отказался от выполнения такого заказа только один. Блогер заявил, что "не знает, как преподнести" это. Журналисты показали несколько готовых роликов от российских блогеров на эту тему.

Также блогеры соглашались записать видео с другими нелепыми заявлениями. Например, что президент Украины Владимир Зеленский на самом деле еврей, а его фамилия – Байрактар. Этот ролик согласилось сделать несколько тиктокеров.

Примечательно, что множество россиян брали за такой заказ 1-5 тысяч рублей и не задавались вопросами относительно содержания видео. Но были и те, кто из-за того, что это политический контент, запрашивал и 40 тысяч рублей (555 долларов).

TikTok в России

После полномасштабного вторжения РФ в Украину TikTok, ссылаясь на действующий в РФ закон о фейках, ограничил доступ к некоторым функциям для российских пользователей.

Теперь без VPN они не могут выкладывать ролики и вести прямые эфиры. Из-за этого активность россиян в соцсети заметно уменьшилась. но не сошла на нет. Пользуется соцсетью, по оценке компании Mediascope, около четверти россиян старше 12 лет.

После введения ограничений загружаемый россиянами контент изменился. Видео на тему политики и войны стали преимущественно пропагандистским. По оценке The Insider, сейчас 93,5% российского контента в TikTok, касающегося войны, – кремлевская пропаганда.

Продвижению этого контента способствует и сама соцсеть. Ролики, содержащие фейки о войне в Украине, по данным агентства NewsGuard, соцсеть показывает даже пользователям, которые только что зарегистрировались или никогда ранее не интересовались войной.

Видео с поддержкой войны против Украины собирают миллиарды просмотров. По информации NewsGuard, только за первые несколько месяцев ролики с тегами #zанаших и #мненестыдно, собрали более 2 млрд просмотров. Видео "вагнеровцев" в TikTok собрали еще около 1 миллиарда.

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