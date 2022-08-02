Кабаева является главой совета директоров Национальной Медиагруппы.

Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Под ограничения попала "любовница" президента Российской Федерации Владимира Путина и бывшая гимнастка Алина Кабаева.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Отмечается, что Кабаева является главой совета директоров Национальной Медиагруппы, которая владеет контролирующими пакетами государственных СМИ России.

Санкции также коснулись:

экс-руководителя "ФосАгро" Андрея Гурьева и его сына;

главы совета директоров ОАО "Еврохим" Андрея Мельниченко;

миллиардера Александра Пономаренко;

владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова;

заместителя генерального директора "Иннопрактики" Натальи Поповой;

бизнесмена Дмитрия Пупмянського

Как ранее сообщал УНИАН, Британия ввела санкции против самого богатого человека РФ и ближайшего окружения Путина. В обновленный список попали 12 россиян и восемь компаний.

Кроме того, Австралия 1 июля ввела санкции против 16 россиян из-за вторжения Российской Федерации в Украину. В "черный" список попали родственники и близкие друзья российского президента Владимира Путина.

Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд, а также заморозку активов.

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