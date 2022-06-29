Под санкции попали люди из ближайшего окружения Путина, которые приходятся ему родственниками.

Власти Великобритании объявили об очередном расширении санкционного списка относительно России из-за войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства. Так в обновленный список попали 12 россиян и восемь компаний. Среди них люди из самого близкого окружения президента РФ Владимира Путина.

В частности, Владимир Потанин — второй самый богатый человек России, владелец большого конгломерата "Интеррос" и крупнейший бенефициар "Норильского никеля". Также в пресс-релизе он назван "ключевым сторонником Кремля".

"Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, купив "Росбанк" и доли в "Тинькофф Банке" после вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.

Под санкции также попала Анна Цивилева, которую британское правительство называет двоюродной сестрой Путина. Впрочем, по данным СМИ, она двоюродная племянница российского лидера. Цивилева – президент известной российской угледобывающей компании АО "Группа Колмар".

Муж Цивилевой Сергей Цивилев является губернатором богатой углем Кемеровской области, и пара извлекла значительную пользу из своих отношений с Путиным. АО "Группа Колмар" сегодня также находится под санкциями.

Также в санкционный список внесены Саид и Саит-Салам Гуцериевы — сын и брат бизнесмена Михаила Гуцериева. Саид Гуцериев — член совета директоров группы "М.Видео-Эльдорадо", Саит-Салам Гуцериев — гендиректор "Корпорации А. Н. Д.",

Как сообщал УНИАН, США ввели санкции против пяти китайских компаний за поддержку российской армии.

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