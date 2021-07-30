В Саратове полицейский изнасиловал 18-летнюю девушку по просьбе друга.
Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
По их данным, незадолго до происшествия потерпевшая поссорилась с подругой, и та попросила мужа как-то ее наказать. Мужчина с соответствующей просьбой обратился к своему другу - дежурному части отдела полиции. После этого полицейский вызвал девушку в кабинет для задержанных и изнасиловал ее.
В последствии выяснилось, что камеры видеонаблюдения там отсутствовали, а визит потерпевшей в участок в журнале учета посетителей зафиксирован не был.
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При изучении записей с камер наблюдения выяснилось, что 18-летняя девушка все-таки приходила в отдел.
Сейчас полицейский ушел на больничный, а следователи проводят проверку.