Он считает, что российское Минобороны дискредитирует себя отчетами о нейтрализации дронов.

Последние взрывы в Москве продемонстрировали рост возможностей Украины поражать цели в глубине России. Такое мнение выразил военный обозреватель Давид Шарп в эфире программы "Утро февраля".

Он считает, что повторный удар по "Москва-Сити" был призван публично дискредитировать Министерство обороны России, ранее сделавшее абсурдное заявление о подавлении БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы.

"Если считать аудиторию за дураков или за очень доверчивых, то можно подобное заявлять. Представьте, что есть огромный город Москва, а на нем некоторое количество знаковых объектов, площадь которых - ничтожна по сравнению с площадью города. Какова вероятность, что нейтрализованный дрон упадет именно на территорию одного из знаковых объектов? Вероятность близка к уровню выигрыша в лотерею", - сказал Шарп.

Попадание дрона в то же здание во второй раз обозреватель сравнил с "джек-потом столетия". "Минобороны дискредитирует такого рода заявлением само себя. На лицо рост, если можно осторожно судить, количественных и качественных возможностей украинцев доставать цели в глубине России на регулярной основе. Это некий шаг вперед", - добавил он.

При этом нужно помнить, что нанести реальный ущерб можно только с помощью машин с мощными боеголовками, отметил аналитик. Он назвал последнюю атаку "косметически-медийной", если сравнивать ее с последствиями ночных ударов дронов типа "Shahed" по Харькову.

Удары по Москве: повреждена башня "Москва-Сити"

Как известно, 30 июля в российской столице прозвучали взрывы. Москвичи публиковали снимки и фотографии поврежденной башни IQ-Квартала Московского международного делового центра "Москва-Сити".

Российские СМИ писали, что в этой башне находится министерство цифрового развития, минэкономразвития и минпромторг. В Минобороны РФ отчитались об "успешном" уничтожении двух дронов и нейтрализации еще двух, упавших на центр.

1 июня Москву вновь атаковали бесплилотники. Один из них попал в ту же башню. Министерство обороны вновь заявило о "подавлении" дрона над центром.

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