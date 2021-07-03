В Белгородской области открыли памятник героям фильма «Операция Ы», студентам Шурику и Лиде. Многие люди увидели в монументе родственные связи с печально известной нововоронежской «Алёнушкой».
Об этом сообщает Бел.ru.
Как сообщили в правительстве Белгородской области, в волоконовской Ютановке появилась Студенческая аллея. Проект молодёжного арт-пространства стал победителем конкурса президентских грантов. На его реализацию выделили почти 1 миллион рублей.
Спустя несколько дней после открытия многие белгородцы в Сети стали замечать сходство белгородского монумента с нововоронежской «Алёнушкой», которая вызвала негативную реакцию местных жителей.
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