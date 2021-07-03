На реализацию молодёжного арт-пространства выделили почти 1 миллион рублей.

В Белгородской области открыли памятник героям фильма «Операция Ы», студентам Шурику и Лиде. Многие люди увидели в монументе родственные связи с печально известной нововоронежской «Алёнушкой».

Об этом сообщает Бел.ru.

Как сообщили в правительстве Белгородской области, в волоконовской Ютановке появилась Студенческая аллея. Проект молодёжного арт-пространства стал победителем конкурса президентских грантов. На его реализацию выделили почти 1 миллион рублей.

Спустя несколько дней после открытия многие белгородцы в Сети стали замечать сходство белгородского монумента с нововоронежской «Алёнушкой», которая вызвала негативную реакцию местных жителей.

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Автор: Денис Прядко