Экс-президент РФ внезапно вспомнил, что СССР сидел под западными санкциями всю свою историю, пока не развалился.

Западные санкции против России останутся навсегда. Даже Дональд Трамп в случае своей победы на выборах не станет их отменять. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ, экс-президент страны-агрессора Дмитрий Медведев.

"При всей своей кажущейся "несистемности" Трамп в конечном счёте – системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюблённый тип, но при этом он прагматик. Трамп, как бизнесмен, понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Однако не настолько, чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа", – заявил Медведев в своем Телеграм.

От представительницы демократического лагеря Камалы Харрис Медведев тоже не ждет никаких сюрпризов.

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"Санкции против СССР были весь XX век. Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас – sanctions forever (санкции навсегда). Вернее – до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны. Ведь Голливуд недаром снимает о ней фильмы", – резюмировал экс-президент РФ.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, на днях кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против других стран "убивают" доллар, поскольку подрывают его статус мировой валюты. По словам Трампа, в случае победы на выборах он будет применять санкции "как можно меньше".

За несколько дней до этого США как раз ввели новый пакет санкций против России, который касался тружеников российской пропаганды и дезинформации. В чёрный список попала в том числе известная пропагандистска Маргарита Симоньян и ещё ряд топ-менеджеров Russia Today.

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