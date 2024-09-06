Трамп боится превращения США в "страну третьего мира", если Россия не сможет свободно покупать оружие для убийства украинцев.

В случае своей победы на выборах Дональд Трамп будет использовать санкции против других стран, в частности России, "как можно меньше". Об этом кандидат в президенты США заявил, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Трамп отметил, что во времена своего первого президентского срока прибегал к санкциям против других стран, но старался снимать их как можно быстрее, потому что санкции "убивают ваш доллар" и "убивают все, что доллар представляет". По его мнению, очень важно сохранить за долларом статус "мировой валюты".

"Если бы мы потеряли доллар как мировую валюту, я думаю, это было бы эквивалентно проигрышу в войне, что сделало бы нас страной третьего мира. (...) Потому что посмотрите, вы теряете Иран, вы теряете Россию, Китай пытается сделать свою валюту доминирующей. Есть так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете господство доллара. Поэтому я хочу использовать санкции как можно меньше", - сказал Трамп.

По словам экс-президента, за свою каденцию он применял санкции исключительно против стран, "которые этого заслуживают". Этой политики он хочет придерживаться и дальше.

Другие недавние высказывания Трампа в отношении России

Как писал УНИАН, по мнению Трампа, операция ВСУ в Курской области России может спровоцировать Третью мировую. Правда он не объяснил логику своих мыслей, а лишь поддержал ядерный нарратив, который даже в Кремле уже прекратили использовать.

Также недавно Трамп обвинил Байдена в том, что Россия напала на Украину. При этом он выразил убеждение, будто сам успешно сдерживал Путина от нападения на Украину. Также Трамп пообещал начать диалог с российским диктатором в случае своего возвращения в Белый Дом.

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