В санкционный перечень попали три российские компании – провайдеры программного обеспечения и ІТ-решений для банков и финансового сектора.

Украина имеет первые результаты недавнего масштабного пакета санкций США, которые стали особенно ощутимы для финансового сектора РФ. Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

"Накануне Дня Независимости Украины США применили персональные санкции к 400 физическим и юридическим лицам – российским предприятиям и компаниям из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие), работающих в стратегически важных для РФ секторах экономики и вовлеченных в схемы поставок в обход санкций, а также существенно усилили меры в сфере экспортного контроля", – написал Пышный.

По его словам, для Украины сверхважным является то, что в этот перечень партнеры включили сразу три российских компании – одних из крупнейших провайдеров программного обеспечения и ІТ-решений для банков и финансового сектора:

Видео дня

"Диасофт" – один из разработчиков системы передачи финансовых сообщений центробанка РФ, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС;

один из разработчиков системы передачи финансовых сообщений центробанка РФ, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС; "ЦФТ" – один из крупнейших провайдеров ІТ-услуг для финсектора в РФ, сотрудничает с центробанком РФ, является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона";

один из крупнейших провайдеров ІТ-услуг для финсектора в РФ, сотрудничает с центробанком РФ, является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона"; АТОЛ – поставщик платежных решений, производитель pos-терминалов, связанный с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.

"Эти санкции – результат плодотворных переговоров украинской команды с участием представителей НБУ с санкционной командой США. Мы ценим усилия наших партнеров в усилении и обновлении подходов к давлению на финансовый сектор РФ через санкционирование компаний, обеспечивающих ІТ-поддержку сектора", – отметил глава Нацбанка.

Он добавил, что также одним из акцентов пресс-релиза Министерства финансов США стало предостережение для иностранных финансовых учреждений и правительств относительно новых представительств российских банков. Так, Минфин США рекомендует странам с осторожностью предоставлять разрешение любому российскому финансовому учреждению на открытие нового филиала в их юрисдикциях, ведь это может подвергать финансовые системы стран высоким рискам в части санкционного комплаенса.

"Уже наблюдаем фактически моментальный эффект от санкционного пакета: ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона". По информации банков, приостановление сотрудничества обусловлено дополнительными проверками относительно связи с санкционными лицами с целью соблюдения международных экономических санкций", – сообщил Пышный.

Санкции против РФ – последние новости

США 23 августа объявили о новом пакете санкций, направленном в целом против 400 юридических и физических лиц, как в России, так и за рубежом. В список попало более 60 российских компаний из сферы оборонных технологий, чьи "продукты и услуги позволяют России поддерживать ее военные усилия" в Украине.

Также стало известно, что США предупреждают страны, которые торгуют с Россией, что они рискуют подвергнуться вторичным санкциям, если позволят российским банкам открывать местные отделения для финансирования поставок товаров для военной машины Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: