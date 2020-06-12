Снова опозорились: оккупанты в Крыму поздравили Россию с ошибкой (фото)

Ошибки в написании названия страны-агрессора не заметили ни ответственные за размещение люди, ни типография.

В оккупированной Алуште поздравили россиян с днем РФ с ошибкой. Баннер повесили в центре города на стене администрации.

Фото опубликовал в Facebook украинский офицер ВСУ Сергей Нещадим, передает Обозреватель.

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На снимок попала надпись «с днем Росии» на фоне российского герба и флага.

«Уже экономят на буквах», – отметил военный.

Вместе с тем в комментарии российским СМИ подконтрольная Кремлю глава администрации Галина Огнева заявила, что рекламу сняли, ошибку исправили, повесили новый плакат.

По ее словам, ответственное за размещение баннера лицо будет наказано. Сам же плакат делали в частной типографии Симферополя – там тоже не заметили ошибки.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине путинских дипломатов ярко "поздравили" с днем России.

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