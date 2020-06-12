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В Украине ярко "поздравили" путинских дипломатов с Днем России (фото, видео)

09:09, 12 июня 2020
Общество
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Путинским дипломатам передали "привет" с намеком / фото t.me/Tsaplienko

Накануне Дня России в Харькове перед консульством РФ появился мурал с эмблемой Департамента контрразведки, а в Киеве, Львове и Одессе — тематические бигборды.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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"Российским дипломатам посылает поздравления украинская структура, которая успешно обнаруживает вражескую агентуру в Украине. Поздравления с прозрачным намеком", - написал журналист.

Так, на мурале в Харькове художники изобразили орла, который держит когтями двухголовую змею, и прописали лозунг "Aquila non captat muscas", что переводится как "Орел мух не ловит". 

Напомним, 12 июня в России отмечается государственный праздник. Обычно в этот день происходит вручение госпремий и наград. Но из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятия не запланированы.

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