В Госдуме говорят, что это побудит более число людей идти в политику.

Госдума РФ разрешила депутатам и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах.

Как объяснил в комментарии российским СМИ глава Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, не всем депутатам нравится показывать свои доходы.

"Надо возиться с их оформлением и подачей. Понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать - лень… Кто-то не хочет показывать свои доходы", – говорит политик и отмечает, что при условии непубликации деклараций в депутаты люди пойдут с большей охотой.

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Декларирование доходов публичных должностных лиц в России

Декларирование закреплено в Конвенции ООН против коррупции, которую РФ ратифицировала в 2006 году, и в ряде документов Всемирного банка, ОЭСР и других международных институтов.

В России обязанность государственных гражданских служащих и членов их семей представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера закреплена в федеральном законе от 2008 года.

Декларации размещаются на официальных сайтах. Они, в том числе, включают информацию о деньгах в иностранных банках, государственных ценных бумагах иностранных государств, недвижимом имуществе за границей и так далее.

Федеральным законом предусмотрено, что осуществляется проверка достоверности и полноты сведений о доходах, указанных в декларациях, но единого органа, занимающегося этим, нет.

Российские эксперты часто называют законодательство о декларациях в РФ, которое должно работать на предотвращение незаконного обогащения и урегулирование конфликта интересов, неэффективным.

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