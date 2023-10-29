По мнению Зеленского, российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системные и глубоко укоренившиеся.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на беспорядки в аэропорту в Махачкале. Глава государства подчеркнул, что это не единичный случай, а распространенная в России культура ненависти к другим нациям.

"Ужасные видео из российской Махачкалы, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля на рейсе из Тель-Авива. Это не единичный случай в Махачкале, а скорее часть распространенной в России культуры ненависти к другим нациям, которую пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власти", - отметил он.

Зеленский напомнил, что за последний год министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд антисемитских высказываний. Президент России Владимир Путин, по его словам, также использовал антисемитские оскорбления.

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Он подчеркнул, что для российских пропагандистов, говорящих на официальном телевидении, риторика ненависти является привычным делом. Следовательно, даже последняя ближневосточная эскалация вызвала антисемитские заявления российских идеологов.

"Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системные и глубоко укоренившиеся. Ненависть - это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти", - подчеркнул президент.

В Махачкале в аэропорту местные антисемиты устроили "митинг"

Как известно, в Махачкале через местные чаты распространили информацию о том, что в аэропорту якобы должен приземлиться самолет с беженцами из израильского Тель-Авива. Поэтому толпа местных жителей устроила "митинг" и прорвалась на территорию аэропорта, а затем и на взлетную полосу. Командир самолета призвал пассажиров не покидать борт, а толпа требует проверить, есть ли на борту евреи.

Из-за беспорядков аэропорт закрыли. Самолеты, которые еще не успели совершить посадку - кружат. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

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