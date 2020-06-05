В России начали продавать блузки с Гитлером

По итогам проверки следователи не нашли нарушений в работе бутика.

В российском шоу-руме Naglo начали продавать женские блузки с Адольфом Гитлером.

Следователи начали проверку после сюжета НТВ, передает РБК.

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НТВ рассказал, что посетители шоу-рума заметили портрет Гитлера на одной рубашке. Владелец торговой точки Турал Аллахвердиев объяснил, что Гитлер там изображён с зачёркнутыми глазами, что принижает образ и представляет его как карикатуру.

«Одежда закупалась в Корее, продавцы этого не заметили и выставили в магазине. На рубашке много исторических фотографий. Как только мы это заметили, сразу убрали», - рассказал Аллахвердиев.

Он утверждает, что товар продавался в шоу-руме один день. По итогам проверки следователи не нашли нарушений в работе бутика.

Как сообщал УНИАН, сотрудник челябинского ТРК "Космос" принял к публикации фото Адольфа Гитлера с выдуманным рассказом, который прислали для участия в локальной акции торгового центра "Имена героев".

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