Стоимость украденного не разглашается.

С главного российского космодрома на Байконуре похитили детали с драгоценными металлами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что во время проверки в конце февраля оказалось, что входные двери на одну из стартовых площадку взломаны и не хватает ряда радиодеталей.

Стоимость украденного не разглашают.

Кто и как смог вынести детали с территории, которая круглосуточно охраняется и обнесена двухметровым забором с колючей проволокой - выясняют.

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Автор: УНИАН