С Байконура украли детали / фото REUTERS
С главного российского космодрома на Байконуре похитили детали с драгоценными металлами.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Отмечается, что во время проверки в конце февраля оказалось, что входные двери на одну из стартовых площадку взломаны и не хватает ряда радиодеталей.
Стоимость украденного не разглашают.
Кто и как смог вынести детали с территории, которая круглосуточно охраняется и обнесена двухметровым забором с колючей проволокой - выясняют.
Новости мира: с главного российского космодрома похитили детали с драгоценными металлами
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