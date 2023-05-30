Рупор Кремля испугался, что Украина будет "запугивать" россиян.

Российский пропагандист Владимир Соловьев на фоне атак дронов на Москву призвал бороться с фейками. Он обеспокоился, что Украина будет пугать россиян.

"Ситуация с атакой дронов (БПЛА) в Москве отрабатывается в штатном режиме. Понятно, что украинское ЦИПсО не будет сидеть сложа руки. Они уже сейчас лепят фейки и обязательно их вбросят, чтобы разогнать панику среди жителей столицы", - написал рупор Кремля в своем Telegram-канале.

При этом он заявил, что всех, кто будет подхватывать украинские "фейки" нужно наказывать по закону.

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"Считаю, что всех, кто это будет подхватывать, нужно привлекать к уголовной ответственности. Все вбросы, намеренные публикации ложной, непроверенной информации, надо пресекать и преследовать по закону", - завершил свой опус Соловьев.

Атака дронов на Москву - что известно

В Москве 30 мая прогремели взрывы. Столицу РФ атаковали неизвестные дроны. При этом сообщается, что якобы все беспилотники, а СМИ насчитали 13 БПЛА, якобы сбили. В то же время появились сообщения о попадании беспилотников по жилым домам.

В Минобороны РФ конечно де обвинили в атаке Украину и назвали инцидент "террористической атакой". По их данным, было лишь восемь беспилотников и все якобы сбили.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг прямую причастность Киева к ударам БпЛА.

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