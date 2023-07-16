Эксперты отметили, что в России развернулась настоящая борьба за информпространство.

В Российской Федерации развернулась борьба за информационное пространство. Арест бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова, которого называют куратором сети прокремлевских Telegram-каналов, является тому свидетельством.

Аналитики Института изучения войны отметили, что что фракции внутри российских сил безопасности и Кремля, похоже, борются за контроль над российским инсайдерским информационным пространством. Российские инсайдерские каналы Telegram регулярно спекулируют на внутренней политике Кремля и Министерства обороны России, а также динамике между российскими политическими фракциями.

14 июля российские власти арестовали бывшего офицера Федеральной службы безопасности России полковника Михаила Полякова, который, как сообщается, руководил несколькими популярными инсайдерскими каналами Telegram. Российский источник утверждал, что ранее Поляков занимал должность начальника Московской службы ФСБ по охране конституционного строя.

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При этом российские инсайдеры утверждали, что Поляков был в частых контактах с Управлением военных представителей Минобороны РФ и использовал свою связь с ФСБ для достижения своих личных неуказанных целей — возможно, используя секретную информацию для клеветы на российских чиновников. Один из источников заявил, что Поляков причастен к распространению просочившейся аудиозаписи Попова.

Инсайдер также заявил, что недавний арест за взяточничество замминистра РФ Максима Паршина также связан с межкремлевской борьбой за контроль над информационным онлайн-пространством, и отметил, что чиновники администрации Путина, как первый замглавы администрация президента России Сергей Кириенко также контролирует ряд Telegram-каналов.

Один из источников отметил, что ФСБ перешла от контроля над Россией к борьбе за контроль над Telegram, а другой отметил, что арест Полякова может стать началом борьбы за контроль над инсайдерскими источниками в рунете.

Отмечается, что арест Полякова свидетельствует о том, что различные группировки в Кремле и российских спецслужбах используют российское информационное пространство и секретную информацию для достижения своих политических и финансовых целей на фоне войны России в Украине.

Если связь Полякова с многочисленными инсайдерскими Telegram-каналами верна, то очевидно, что российские чиновники рассматривают российское информационное пространство как важный источник авторитета, позволяющий им продвигать свои интересы и дискредитировать своих оппонентов в глазах своих избирателей.

Арест Полякова - что известно

15 июля 2023 года стало известно об аресте в Российской Федерации экс-полковника ФСБ Михаила Полякова. Его считают куратором сети Telegram-каналов, которые подчиняются Кремлю.

Местные журналисты сообщили, что Полякова арестовали, потому что он начал "заниматься коммерцией" и не согласовал это с руководством. Тверской суд Москвы отправил его и еще одного фигуранта дела, гендиректора компании "Наследие" Александра Санина, в СИЗО.

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