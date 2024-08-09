Известно, что ранее удары по аэродрому подтвердили и в Генштабе ВСУ.

В ночь на 9 августа ВСУ ударили по российскому аэродрому "Липецк". Проект "Схемы" показал последствия ударов украинских войск по этому объекту.

На снимках можно увидеть, что ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться как склады, полностью разрушены, а на территории, возможно, продолжался масштабный пожар. Кроме того, на земле видны две воронки, которые могут быть следствием попадания ракет или дронов, которые ВСУ использовали для нанесения ударов.

"Утром журналисты Радио Свобода, со ссылкой на информированный источник, сообщали, что на аэродроме "Липецк" находились несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб", - добавили в сообщении.

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Атака на аэродром "Липецк": что известно

Как писал УНИАН, ночью 9 августа дроны атаковали аэродром в Липецкой области РФ. Из-за детонации на территории Липецкого муниципального округа (РФ) ввели режим ЧС и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку на аэродром "Липецк" в России. По информации ведомства, на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил России.

"В частности, боевая работа осуществлялась по трем радарам противника: двум - от комплексов С-350 и одному С-300. Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. Что касается других двух целей, информация пока уточняется. В то же время зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов", - добавили в сообщении.

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