Женщина несколько месяцев получала от мошенников-курьеров фальшивые деньги.

В Невском районе Петербурга 90-летней женщине курьеры несколько месяцев приносили вместо пенсии "билеты банка приколов".

Пенсионерка обнаружила подвох только тогда, когда отправилась в магазин за продуктами и решила расплатиться одной из банкнот, пишет "Мойка78".

Женщина дала кассирше 5 тысяч рублей, однако та сказала, что купюра фальшивая - "билет банка приколов".

Оказалось, что из таких "билетов" состояли все накопленные за последнее время сбережения пенсионерки. При этом пенсионные деньги она забирала не сама: ей доставляли их домой курьеры "Почты России".

Читайте такжеВ Индии 16-летнюю девушку изнасиловали 400 мужчинЖенщина обратилась в полицию. Правоохранители изъяли у потерпевшей 95 "билетов банка приколов" по 5 тысяч рублей и 13 квитанций. Всего материальный ущерб составил 475 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, российская пенсионерка застряла в саркофаге святого Лазаря на Кипре. А в Ульяновске пенсионерка-зацеперша парализовала своим телом движение одного из городских трамваев.

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Автор: Катерина Комолова