"Я его слепила из того, что было": заключенные в Омске создали снежную версию установки "Тополь-М"
12:30, 07 февраля 2018Русский міръ
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Снежную скульптуру в течение 15 дней возводили семеро осужденных.
Корпус, колеса и окна тягача окрашены для большего сходства с оригиналом / фото 55.fsin.su
В Омской области заключенные исправительной колонии № 6 слепили из снега мобильную пусковую установку ракеты «Тополь-М».
Как говорится на сайте регионального управления ФСИН, снежную скульптуру в течение 15 дней возводили семеро осужденных.
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«Все детали "Тополь-М" сделаны максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метра в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метра в высоту», — сообщили в ведомстве. Корпус, колеса и окна тягача окрашены для большего сходства с оригиналом. Установку также украшает российский триколор.
В 2017 году украшением плаца той же исправительной колонии была снежная «Аврора», построенная к столетию революции.
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