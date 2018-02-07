"Я его слепила из того, что было": заключенные в Омске создали снежную версию установки "Тополь-М"

Снежную скульптуру в течение 15 дней возводили семеро осужденных.

В Омской области заключенные исправительной колонии № 6 слепили из снега мобильную пусковую установку ракеты «Тополь-М».

Как говорится на сайте регионального управления ФСИН, снежную скульптуру в течение 15 дней возводили семеро осужденных.

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«Все детали "Тополь-М" сделаны максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метра в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метра в высоту», — сообщили в ведомстве. Корпус, колеса и окна тягача окрашены для большего сходства с оригиналом. Установку также украшает российский триколор.

В 2017 году украшением плаца той же исправительной колонии была снежная «Аврора», построенная к столетию революции.