В России мессенджерам запретили разглашать информацию о запросах спецслужб

Правительство Российской Федерации обнародовало постановление, согласно которому организаторы распространения информации не имеют права разглашать информацию о своем взаимодействии с силовыми структурами и органами безопасности.

Как сообщает Republic, документ (постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2018 ) был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательство Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам», – говорится в постановлении.

Читайте такжеСБУ заблокировала распространение шпионской программы для мобильных устройств Отмечается, что согласно документу, после получения запроса от ФСБ, организатор распространения информации должен передать спецслужбе данные в течение трех месяцев.

Кроме того, постановление запрещает нахождение за пределами территории РФ программно-технических средств, используемых «в рамках взаимодействия организаторов распространения информации с уполномоченными органами».

Напомним, в октябре прошлого года суд в России оштрафовал разработчиков мессенджера Telegram на 800 тыс. руб. за отказ передать ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Отмечалось, что ФСБ направило руководству мессенджера запрос о предоставлении данных 12 июля 2017 года. Требование ведомства нужно было выполнить до 19 июля, однако этого не сделали. ФСБ заинтересовали шесть номеров телефонов, которые используют Telegram. Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Limited Liability Partnership суд зарегистрировал 27 сентября. Компанию обвинили по части 2 статьи 13.31 КоАП (Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет»).

В этот же день создатель Telegram Павел Дуров заявил, что на руководство мессенджера составили административный протокол о нарушении «закона Яровой», согласно которому нужно предоставлять российским правоохранителям информацию о пользователях.

*** Telegram - приложение в смартфонах для общения. В феврале 2014-го программа прошла первый пик популярности, предложив замену WhatsApp и Viber.