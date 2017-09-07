В России во время учебных стрельб из танка один военный погиб, пятеро ранены

В России на военных учениях при проведении стрельб из танка один военный погиб, пятеро ранены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«7 сентября около 12.30 на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения», - говорится в сообщении.

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Пострадавшие военные доставлены в больницы.