В России во время учебных стрельб из танка один военный погиб, пятеро ранены
17:23, 07 сентября 2017Политика
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Снаряд взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находилось шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения.
Российские военные в строю / REUTERS
В России на военных учениях при проведении стрельб из танка один военный погиб, пятеро ранены.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«7 сентября около 12.30 на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения. В результате взрыва один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения», - говорится в сообщении.
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Пострадавшие военные доставлены в больницы.
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