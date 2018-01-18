Уволили с "Газпрома", еще и бросила жена: в Башкирии мужчина сжег себя перед мэрией города (видео)

В Башкирии мужчина на площади перед мэрией города облил себя бензином и поджег. Об этом сообщает ТСН.

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Через несколько секунд пытался потушить пламя снегом. Спасти его не удалось. Выяснилось, Дмитрий Рудов работал инженером в "Газпроме", после конфликта с руководством его уволили. Потом еще и бросила жена.

Он обращался за помощью в местный психоневрологический центр, но врачи на него внимания не обратили.