Уволили с "Газпрома", еще и бросила жена: в Башкирии мужчина сжег себя перед мэрией города (видео)
11:59, 18 января 2018Русский міръ
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Дмитрий Рудов работал инженером в "Газпроме", после конфликта с руководством его уволили. Потом еще и бросила жена.
В Башкирии мужчина на площади перед мэрией города облил себя бензином и поджег. Об этом сообщает ТСН.
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Через несколько секунд пытался потушить пламя снегом. Спасти его не удалось. Выяснилось, Дмитрий Рудов работал инженером в "Газпроме", после конфликта с руководством его уволили. Потом еще и бросила жена.
Он обращался за помощью в местный психоневрологический центр, но врачи на него внимания не обратили.
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