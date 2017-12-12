В Куала-Лумпуре 19-летняя модель погибла, выпав из окна 20 этажа после секс-вечеринки. Об этом сообщает news.com.au.

Пять лет назад девушка переехала в Майами, где строила карьеру модели. Как рассказывает ее семья, девушка пришла в квартиру на 20 этаже с "богатым американским торговцем криптовалютой" и его женой из Казахстана в 5 утра. Несколько часов спустя обнаженное тело Иваны нашли на балконе шестого этажа, куда она якобы упала.

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В полиции заявили, что в смерти не было уголовных элементов, однако семья девушки обратилась в Интерпол с просьбой провести расследование. Также в семье отмечают, что соседи слышали споры и крики перед трагедией.

При этом сообщается, что в организме Иваны нашли алкоголь и экстази.

Как сообщал УНИАН, в Китае популярный руфер снял на камеру собственную смерть.